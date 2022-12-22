Путин о системе Patriot: Мы их пощелкаем

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета, в четверг, 22 декабря, заявил, что в случае поставки киевскому режиму американских систем ПВО Patriot российские вооруженные силы их «пощелкают», – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Американская система Patriot старая и не работает так хорошо, как наша С-300. Пусть США их поставят Украине – мы их пощёлкаем».

«Украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, а у нас эта база только растет, и не в ущерб другим отраслям экономики», – отметил также Путин.

Москва, Иван Бабурин

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