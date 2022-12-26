Со сдачей Бахмута посыпется весь Восточный фронт – украинский эксперт

Даже медленное продвижение русских войск под Бахмутом создаёт угрозу окружения для украинских флангов и в перспективе приведёт к критическим последствиям для всего Восточного фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, именно поэтому обстановка под Бахмутом так беспокоит Зеленского.

«Сейчас, если брать, очень усилились боевые действия на всей линии восточного фронта, начиная от Луганска, Харьковская область – Купянск и вниз до Угледара. Сейчас эскалация пошла очень сильно. Самый центр – это Бахмут, который, если его потерять и будет какой-то прорыв, это приведет к стратегическим проблемам, или оперативно-стратегическим на восточном фронте. Поэтому и президент туда ездил, и ресурсы идут, и резервы», – отметил украинский эксперт.

«Но даже если двигаются не километрами, а сотнями метров, то это тоже считается продвижением. Потому что само по себе это место, которое, в случае его потери, и на север, и на юг дают определенные возможности, то есть можно и на север, и на юг брать нашу группировку в оперативное окружение. Поэтому президент как верховный главнокомандующий и главком генерал Залужный уделяют этому особое внимание», – приводит слова Старикова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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