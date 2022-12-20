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Вторник, 20 декабря 2022, 21:06 мск

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Бизнесмен Пригожин предложил Зеленскому встретиться под Бахмутом

Фото: администрация Зеленского

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после визита последнего в Бахмут.

Пресс-служба компании «Конкорд» разместила в сообществе «ВКонтакте» сообщение, адресованное главе Украины.

«Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться. Пригожин», – гласит оно.

Кроме того, в посте содержатся видео. На них бойцы ЧВК «Вагнер» наносят удары по позициям украинских военных в Бахмуте после просьбы Пригожина передать Зеленскому при помощи азбуки Морзе сообщение о готовности встретиться и побеседовать.

Информацию о том, что Зеленский посетил Бахмут, распространили 20 декабря украинские СМИ. Впоследствии эти сведения подтвердил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, по словам которого Зеленский вручил военнослужащим ВСУ в Бахмуте отличительные знаки и подарки.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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