В огромных потерях ВСУ нет ничего удивительного – журналист из Киева

Зеленский полностью подчинил военные действия на линии фронта политическому пиару и бросает на убой солдат, не считаясь с потерями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал вынужденно переехавший в Россию бывший киевский журналист Андрей Ваджра.

«Могу предположить, что потери украинской стороны сейчас гораздо больше, чем до объявления в РФ частичной мобилизации. Если взять тот же Бахмут, в котором сейчас идёт кровавая мясорубка, то уже на данный момент озвучивается цифра около 10 тысяч погибших украинских военнослужащих. Если учитывать, что перевес российской стороны в огневой мощи 1 к 10, то это, в принципе, нормально. Если учитывать, что украинское командование и политическая верхушка руководствуются в своих действиях в зоне боевого соприкосновения даже не какими-то военными целями, а в большей степени целями пиара, пропагандистскими целями», – отметил он.

«То есть, когда человеческая масса, которую они туда согнали путём непрерывной мобилизации, не имеет большого значения, то я не удивляюсь этим потерям», – приводит слова Ваджры «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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