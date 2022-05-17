«Требуются опознания»: отступающие ВСУ оставляют сотни стихийных захоронений в Донбассе

Боевики украинской армии несут огромные потери под натиском союзной армии РФ и ДНР. Отступая, ВСУ наспех хоронят погибших. Обнаружено уже более 100 таких массовых захоронений на территории ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила омбудсмен народной республики Дарья Морозова.

По её словам, сейчас власти ДНР пытаются решить юридические и гуманитарные вопросы с эксгумацией и опознанием.

«На нашей территории уже находится более сотни захоронений украинских солдат. Все это вызывает определенные правовые трудности уже с их эксгумацией. Ведь нужно будет разрешение правоохранительных органов, родственники должны приезжать», – отметила Морозова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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