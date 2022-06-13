«Нельзя информировать»: украинцев шокировали даже заниженные в разы потери ВСУ

Украинская власть в надежде подвигнуть Запад к увеличению поставок вооружений начала озвучивать потери ВСУ на фронте. Это большая стратегическая ошибка, которая деморализует общественность «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

Напомним, украинские чиновники недавно стали открыто заявлять о том, что вооружённые силы теряют от 100 до 200 человек убитыми и до 600 ранеными в день. К слову, у Минобороны РФ цифры только по документально подтверждённым потерям ВСУ – в разы выше.

«К сожалению, наше руководство иногда применяет тактику пиара для того, чтобы получить какие-то преференции. Дело в том, что обычно в ходе ведения войны собственные потери остаются тайными и объявляются после самой войны. Потому что это, как бы мы ни хотели, деморализирующий фактор для страны, которая ведет войну. Надо так: потери противника объявляем, а собственные потери не объявляем или объявляем приблизительно.

Сегодня, к сожалению, пытаясь огласить такую цифру, на мой взгляд, руководство страны пытается получить максимальную выгоду в плане получения вооружения от западных партнеров. Но не они несут эти потери, и эта цифра наводит ужас и снижает моральный дух именно нашего населения, нашей страны, а не западных стран. Тут, по моему мнению, стратегическая ошибка руководства страны», – приводит слова Жданова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»