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Среда, 28 декабря 2022, 15:04 мск

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В Севастополе продлен «желтый» уровень опасности

В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности.

Как уже сообщал «Новый День», режим был введен в городе 31 июля после взрыва во дворе штаба Черноморского флота и с тех пор несколько раз продлевался.
На этот раз срок его действия – до 18:00 11 января 2023 года.
Напомним, в Крыму «желтый» уровень террористической опасности действует до 6 января.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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