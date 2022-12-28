В Севастополе продлен «желтый» уровень опасности

В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности.

Как уже сообщал «Новый День», режим был введен в городе 31 июля после взрыва во дворе штаба Черноморского флота и с тех пор несколько раз продлевался.

На этот раз срок его действия – до 18:00 11 января 2023 года.

Напомним, в Крыму «желтый» уровень террористической опасности действует до 6 января.

Севастополь, Лиана Макоба

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