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Четверг, 29 декабря 2022, 16:54 мск

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Джорджа Мелони собралась отметить с Зеленским годовщину СВО

Фото: «Italia Oggi»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что её страна готова стать гарантом мирного соглашения по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она сказала в интервью итальянской прессе.

«Гарантировать мир» Мелони собралась в Киеве президенту Зеленскому в конце февраля.

«Именно поэтому я планирую отправиться в Киев до конца февраля. Потому что я считаю, что 24 февраля, через год после начала войны на Украине, инициатива может быть нами взята. Об этом я сейчас говорю с президентом Украины Зеленским», – заявила она.

Напомним, на днях президент Украины попросил у итальянского премьера системы ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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