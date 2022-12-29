Вашингтон полностью согласен с Киевом о невозможности компромиссов с Москвой – администрация Зеленского

У США и Украины абсолютно одинаковое видение того, как должна закончиться война.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинским СМИ заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«С американцами у нас 100-процентное понимание того, что такое мир, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Никаких компромиссов с президентом Путиным, с той властью, в отношении независимости, территориальной целостности, суверенитета – не будет», – отрезал он.

При этом глава администрации Зеленского уверен, что Москва якобы мечтает о новых договорённостях, подобных Минским соглашениям и Нормандскому формату.

«Не будет Минска-2, Нормандских договоренностей. Для них это очень важно. Эта тематика проговаривалась в Конгрессе. Я почувствовал, что для демократов и республиканцев – это очень чувствительный вопрос, чем должна закончиться эта война. Главный наш партнер думает с нами одинаково и планирует свои шаги исходя из этой философии», – уверяет Ермак.

Симферополь, Валентин Карамазов

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