Ермак рассказал, что он и Зеленский встретились с Пелоси

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в четверг, 22 декабря, рассказал, что он и президент Украины Владимир Зеленский встречались со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также с лидерами республиканце и демократов – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Ермак опубликовал фото встречи и написал следующее: «Была достаточно продуктивная встреча президента Украины Владимира Зеленского со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти и лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером».

В свою очередь, Нэнси Пелоси в своем микроблоге в Twitter написала: «Защищая свою демократию, они борются за демократию повсюду».

Напомним, что накануне Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед конгрессом США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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