Совбез Украины не ждёт «обострения ситуации» в январе

Украина ждёт начала масштабных боевых действий в феврале.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Очень много маркеров, из которых мы можем сделать вывод, что мы входим в определенную фазу активизации. Сейчас есть большое желание втянуть Беларусь в открытое противостояние. Делаются определенные провокации по этому поводу российскими спецслужбами. Все это даёт нам основания говорить о том, что мы можем иметь такое обострение в феврале», – утверждает Данилов.

Ранее он заявил, что киевский режим рассматривает «корейский сценарий» раздела Украины. Якобы такое предложение об урегулировании военного конфликта возможно со стороны Москвы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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