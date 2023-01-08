В Киеве готовятся к «корейскому сценарию» раздела Украины

Киевский режим рассматривает «корейский сценарий» раздела Украины. Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, такое предложение об урегулировании военного конфликта возможно со стороны Москвы.

Этот вариант включает разделение территорий без подписания мирного договора и политического урегулирования, но с фактической остановкой войны, как произошло с Северной и Южной Кореей, которые разделились по 38-й параллели, и линия фронта по этому рубежу стала де-факто границей между двумя государствами.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38 параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это 38 параллель», – цитируют Данилова украинские СМИ.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»