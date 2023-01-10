Украина получит любое оружие – глава Еврокомиссии

Украина должна получить всё оружие, которое ей нужно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Я говорила много раз с начала российского вторжения в Украину: я считаю, что Украина должна получить всё необходимое оружие, в котором она нуждается, чтобы они могли справиться с защитой своей родины. Это означает, конечно, передовые системы ПВО, но также другие виды передового военного оборудования, столько, сколько необходимо для защиты Украины», – сказала она.

Между тем, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО и Евросоюз практически лишились военных запасов, помогая Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»