Столтенберг: помощь Киеву истощила запасы вооружений НАТО и ЕС

Страны НАТО и Евросоюз практически лишились военных запасов, помогая Украине, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Но все эти ресурсы пошли на пользу безопасности Запада, считает чиновник.

«Страны-союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что страны-участницы НАТО прорабатывают вопрос увеличения объемы военного производства. «Мы напрямую взаимодействуем с производителями, и они наращивают производство для того, чтобы мы могли сохранить и даже увеличить помощь Киеву», – сказал Столтенберг.

ЕС и НАТО подписали очередную декларацию о сотрудничестве в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В подписании участвовали Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее в Пентагоне заявили, что отправка военной помощи на Украину заметно истощает собственные запасы стран Запада. Это оказывает давление на ВПК. В Польше признали не только пустеющие оружейные склады, но и усталость общества от украинской темы. Это важно, поскольку во многих странах именно общественное мнение было двигателем активной поддержки Украины.

Брюссель, Наталья Рязанова

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