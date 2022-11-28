В Польше пожаловались на пустеющие склады вооружений НАТО – всё уходит для ВСУ

Посол Польши при НАТО Томаш Шатковский объяснил сокращение в последнее время поставок западного оружия киевскому режиму опустошением запасов на военных складах и усталостью общества от украинской темы.

Дипломат отметил в эфире радио RMF FM, что во многих странах именно общественное мнение было двигателем активной поддержки Украины, однако сейчас Западу приходится иметь дело с усталостью общественного мнения.

Шатковский также заявил, что многие страны НАТО столкнулись с истощением складов военной техники и вооружений, передает РИА «Новости». Им приходится выбирать: или поддерживать свои минимальные боевые возможности или дальше отправлять оружие на Украину.

Посол при этом напомнил про призыв генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга продолжать помощь Украине, напомнил посол. По мнению дипломата, глава альянса «заходит довольно далеко» в своих заявлениях по снабжению Киева даже в ущерб безопасности западных стран.

На прошлой неделе генсек НАТО вновь заявил, что мирное решение конфликта на Украине возможно только посредством продолжения военной помощи киевскому режиму. Столтенберг считает, что поддержка Украины в интересах безопасности стран Североатлантического блока.

Варшава, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»