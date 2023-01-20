СМИ: Дания лишилась части обороны после отправки Украине гаубиц

Дания лишилась ядра своей обороны, отправив на Украину заказанные у Франции самоходные гаубицы Caesar, заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен. По его мнению, быстро найти 19 новых орудий на замену для датской армии станет проблемой.

Эксперт признал, что ранее Копенгаген отдавал Киеву устаревшее вооружение и технику, ожидавшую на складах разбора на запчасти. Но французские гаубицы были заказаны в рамках модернизации датской армии, они должны были стать ядром системы вооружений.

«Сейчас речь не идет о технике предыдущего поколения, теперь это системы, которые составляют основу датской обороны. Это действительно болезненно. Система вооружения была ядром начинающейся реконструкции датской армии, и ее теперь удаляют», – приводит слова Кристенсена газета Berlingske.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен ранее заявил, что власти уже ищут замену отправленным киевскому режиму гаубицам. Но эксперт усомнился, что это будет простой задачей.

«Вероятно, можно найти какое-то другое оружие, но проблема в том, что весь мир заказывает военную технику. Таким образом, существует давление на производство. Так что нельзя просто найти 19 орудий на замену», – пояснил Кристенсен.

В декабре 2022 года Киев пожаловался, что Париж передал ему партию неисправных самоходок Caesar. Пролежавшие на складах гаубицы частично встали, а одна полностью вышла из строя.

Вместе с тем, западные страны все чаще признают, что отправка военной помощи Киеву истощает их запасы вооружений. Пентагон заявил, что американский ВПК оказался под огромным давлением из-за оказания военной помощи Украине, а запасы США и союзников быстро тают. Британский начальник Генштаба Патрик Сандерс признал падение обороноспособности страны в связи с отправкой танков на Украину.

Копенгаген, Наталья Рязанова

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