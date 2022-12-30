Париж отправил Киеву сломанные самоходки Caesar

Украина получила неисправные самоходные артиллерийские установки Caesar в последней поставке от Франции. Одна установка полностью вышла из строя, несколько встали без ремонта, пишет Le Figaro.

Париж передал Киеву оружие, давно лежавшее на складах, а не только сошедшее с конвейера. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню признал, что вооружения не в лучшем техническом состоянии.

«Некоторые повреждения установок Caesar становятся серьезными», – цитирует его издание.

Киев пожаловался, что из 18 самоходок одна полностью вышла из строя, еще несколько лишились хода и ждут ремонта. Мелкие неисправности устраняют украинские специалисты, но установки с более серьезными поломками придется везти в Польшу для ремонта.

Франция ни при каких условиях не отправит на Украину свои танки, потому что их обслуживание слишком сложно для украинской армии, заявили в Париже. Вооружение нужно киевскому режиму немедленно, а обучать боевиков некогда.

Париж, Наталья Рязанова

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