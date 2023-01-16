Передача Лондоном танков Киеву временно ослабит обороноспособность, но позволит ускорить модернизацию армии

Начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс в понедельник, 16 января, заявил, что поставки британских танков на Украину приведут к временному ослаблению армии королевства, – сообщает Times Radio.

В интервью радиостанции Сандерс сказал: «Британская армия станет временно слабее, поскольку передача танков киевским властям повлияет на возможности самого Соединенного Королевства по реагированию на угрозы. Эти поставки оставят брешь в арсенале Великобритании».

«Важно быстро восстановить и увеличить способности армии по ведению военных действий, чтобы повысить нашу боевую надежность. Это решение также дает нам возможность ускорить модернизацию и трансформацию армии более высокими темпами, нежели Россия», – отметил начальник генштаба сухопутных войск Соединенного королевства.

Отметим, что ранее сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который, кроме прочего, войдут сто единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog и танки Challenge 2.

Лондон, Иван Бабурин

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