Пентагон признал истощение запасов вооружений у Запада

Отправка военной помощи на Украину заметно истощает собственные запасы стран Запада, заявил замминистра обороны США Колин Кол.

«Несомненно, это влияет на наши собственные запасы. Это оказывает давление на наш ВПК. Это касается и наших союзников», – приводят слова чиновника «Известия».

Кол добавил, что военные возможности Штатов находятся на достаточном уровне, и поддержка Киева их не подрывает.

Ранее Германия признала дефицит вооружения для собственной армии в связи с отправкой военной помощи Украине. Берлин отметил, что придется производить оружие специально для отправки на Украину. Подобная ситуация сложилась не только в ФРГ, поскольку генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса пополнять истощенные поставками Украине запасы оружия.

Специальная военная операция России по защите населения Донбасса началась 24 февраля. Запад заявил о поддержке Украины и активизировал поставки вооружения киевскому режиму. При этом, власти западных стран признали, что не могут контролировать движение своей военной помощи на украинской территории.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»