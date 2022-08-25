МИД ФРГ признал дефицит запасов вооружения в стране

Германия столкнулась с дефицитов вооружений для собственной армии в связи с отправкой военной помощи Украине, признала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Она заверила, что поддержка киевского режима продолжится, но оружие придется производить специально для Киева.

«Дальнейшие поставки оружия из Германии идут по тонкой грани. Ситуация такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», – сказала министр в интервью телеканалу ZDF.

Берлин создал специальный фонд в размере €100 млрд для нужд вооруженных сил, потому что обязан защитить свои интересы в среднесрочной перспективе, отметила Бербок.

При этом ФРГ продолжит помогать Украине с расчетом на то, что конфликт затянется до начала следующего года. Немецкий военпром вынужден производить продукцию специально для Украины. Поэтому помощь приходит не в те сроки, которые удобны для Киева, желающего получить оружие «вчера, а не сегодня», добавила министр.

Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии заявил, что «Франция и Германия, и так сопротивляющиеся поставкам оружия Украине, могут еще больше сократить помощь».

В июне лидеры ФРГ, Фарнции и Италии отказали Киеву в быстрых поставках оружия. Причиной стала появившаяся у Запада «усталость от Украины».

Берлин, Наталья Рязанова

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