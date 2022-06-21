СМИ: лидеры ФРГ, Италии и Франции отказали Зеленскому в быстрых поставках оружия

Посетившие Киев европейские лидеры отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативных поставках оружия. У Запада появились признаки «усталости от Украины», считает обозреватель Дойл МакМанус.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги 16 июня посетили Киев. После визита все трое лидеров поддержали присвоение Украине статуса кандидата в Евросоюз.

«И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», – написал МакМанус в статье для Los Angeles Times.

Кроме того, обозреватель отметил, что на фоне негативных последствий от антироссийских санкций Запад проявляет признаки «усталости от Украины».

Как сообщал «Новый День», во время визита в Киев европейские лидеры пытались убедить Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией для скорейшего разрешения конфликта, но получили отказ. Шольц, Макрон и Драги подчеркнул, что поставки танков и самолетов на Украину не состоятся.

В тот же день в Вашингтоне допустили, что одобренная для Украины помощь в 40 млрд долларов может стать последней. Суммы должно хватит на пять месяцев, до выборов в Конгресс, когда победить могут выступавшие против транша Киеву республиканцы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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