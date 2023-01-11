В Севастополе продлен режим высокой террористической опасности

В Севастополе снова продлен «желтый» уровень террористической опасности.
Как уже сообщал «Новый День», режим был введен в городе 31 июля после взрыва во дворе штаба Черноморского флота и с тех пор несколько раз продлевался.
На этот раз срок его действия – до 18:00 26 января 2023 года.
Напомним, в Крыму «желтый» уровень террористической опасности действует до 21 января.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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