Мимо Крыма: число посетителей казино в России выросло на треть

Число посетителей казино в России в новогодние праздники увеличилось в среднем на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в России официально работают четыре игорных зоны: в Алтайском, Приморском, Краснодарском крае и в Калининградской области.

По данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) наибольший прирост отмечен в «Красной Поляне» (Сочи) и «Сибирской монете» (Алтай) – число посетителей в каждой выросло на 36%.

Самый скромный показатель в «Приморье» – плюс 28% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Крым, где должна была появиться пятая игорная зона России, свои возможности упускает. Проект, предварительно оцененный в 3 млрд рублей, в январе 2020 года одобрил Инвестиционный совет РК. Первоначально сообщалось, что строительство завершится в 2022 году, потом – в 2023, затем срок перенесли на 2024 год, потом снова на 2023 год.

Но в июне в 2022 года вице-премьер РК Ирина Кивико в интервью ТАСС сообщила, что до сих пор не получено разрешение, «связанное со строительством и капитальным ремонтом». А осенью Совмин издал распоряжение, которым участок набережной, предназначавшийся для игорной зоны, разбили на 2 части.

Симферополь, Лиана Макоба

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