Большинство отелей Крыма не гарантируют высокий сервис

Большинство отелей Крыма не гарантируют клиенту высокий сервис.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве курортов и туризма РК, на сегодняшний день в республике классифицировано 1 тысяча 83 объекта размещения. 13 из них получили категорию «5 звезд», 64 – «4 звезды», 244 – «3 звезды», 167 – «2 звезды» и 29 – «1 звезда».

Еще 566 объектов классификацию прошли, но звезд не получили. Отметим, что марте 2022 года глава РК Сергей Аксенов сообщал, что прошли классификацию и работают в легальном поле 1 тысяча 220 мест размещения, еще около 9 тысяч остаются в «серой зоне».

Получается, что за прошедший год число официальных отелей и гостиниц в РК сократилось более чем на 10%. А из оставшихся только 30% гарантируют клиентам определенное качество. Речь об объектах, получивших 3 – 5 звезд.

Напомним, обязательная система классификации средств размещения действует в России с 2018 года, а с 2022 не прошедшим классификацию работать запрещено. Отели категорий ниже 3 звезд имеют право заселять в одну комнату незнакомых людей и не оборудовать номера санузлами. Они могут обойтись без охранных систем и лифтов, даже если в здании больше трех этажей, не обязаны кормить гостей и каждый день менять полотенца. Напомним, что большинство официальных мест размещения Крыма вообще не имеют звезд, поэтому и какого-то особо сервиса от них ждать не стоит: они имеют право ограничиться многоместными номерами из расчета 4 квадратных метра на каждую кровать и снаузлами общего пользования. Правда, даже в таких отелях всегда должны быть и горячая, и холодная вода, отопление и вентиляция.

Симферополь, Лиана Макоба

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