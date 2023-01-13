Власти Севастополя приняли решение о повышении платы за проезд в общественном транспорте

Плата за проезд в общественном транспорте Севастополя поднимется с 23 января.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что экономически обоснованная цена в 1,5 – 2 раза превышает действующий тариф, заявлялось еще в сентябре. Тогда в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, а также в управлении по тарифам оценивали реальную стоимость проезда в 43 рубля. Но директор департамента Павел Иено утверждал, что вопрос повышения не рассматривается – разница возмещается из городского бюджета.

В конце ноября стало известно, что повысить тариф планируют на 4 рубля: проезд в автобусах и троллейбусах по карте ЕГКС будет составлять 24 рубля, при оплате наличными – 30 рублей. Тогда Иено заявил, что решение еще не принято – вопрос только обсуждается, и, если повышение будет, то с января следующего года.

На этот раз чиновник оказался: с 23 января стоимость проезда и провоза багажа в городских автобусах, троллейбусах, катерах и паромах составит 30 рублей наличными и 24 рубля по карте ЕГКС. Такой же тариф будет действовать и в пригородном сообщении.

Севастополь, Лиана Макоба

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