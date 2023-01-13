С передачей Украине «Леопардов-2» из Польши возникла загвоздка

Для передачи Украине немецких танков «Леопард-2» всё же потребуется официальное разрешение от Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила заместитель представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман.

Отметим, ещё вчера вице-канцлер Роберт Хабек говорил, что Германия не должна препятствовать поставкам своих «Леопардов» из других стран на Украину.

Однако сегодня Кристиане Хоффман заявила, что «Германия пока не получала официальных запросов от Польши или других стран о передаче Украине немецких танков Leopard 2».

По её словам, без разрешения такая передача техники невозможна.

Напомним, ранее президент Польши Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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