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Воскресенье, 15 января 2023, 23:05 мск

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Украинское командование запуталось в направлениях ближайшего наступления ВС РФ

Фото: администрация Зеленского

Российские войска планируют перейти в контрнаступление на Запорожском направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны так называемого Таврического направления Евгений Ерин.

По его словам, «отмечается мощное усиление подразделений ВС РФ на Запорожском направлении, что свидетельствует лишь о подготовке к наступлению в ближайшее время».

Напомним, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Россия, в первую очередь, планирует занять всю территорию Донецкой области, а затем взяться за Запорожскую.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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