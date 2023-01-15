Украинское командование запуталось в направлениях ближайшего наступления ВС РФ

Российские войска планируют перейти в контрнаступление на Запорожском направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны так называемого Таврического направления Евгений Ерин.

По его словам, «отмечается мощное усиление подразделений ВС РФ на Запорожском направлении, что свидетельствует лишь о подготовке к наступлению в ближайшее время».

Напомним, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Россия, в первую очередь, планирует занять всю территорию Донецкой области, а затем взяться за Запорожскую.

Симферополь, Валентин Карамазов

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