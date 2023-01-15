Минобороны Украины объявило уголовными преступниками всех, кто говорит о потере Соледара

Заявлять о «перемещении украинских войск» на линии фронта может только Генштаб или Минобороны Украины. Все остальные будут подвергнуты уголовному наказанию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр после многочисленных публикаций иностранных корреспондентов, украинских блогеров и военнослужащих о бегстве ВСУ из Соледара.

«Я напоминаю, что публичное обнародование информации про движение, перемещение, расположение наших войск вроде «взяли город под контроль, оставили город, находятся в такой-то части города, вышли из такой-то части в такую-то» и так далее – является преступлением (статья 114-2 Уголовного кодекса Украины), если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или другими уполномоченными государственными органами.

Если кто-то обнародует несанкционированно информацию про то, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся, это работает на врага и вредит нашим оборонцам», – приводит слова Маляр «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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