Киев потребовал от Шольца передать Украине 93 боевых самолёта

Замминистра иностранных дел Украины и экс-посол в ФРГ Андрей Мельник сделал настойчивое «творческое предложение» канцлеру Германии Шольцу – передать Украине 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё требование скандальный украинский дипломат выдвинул, узнав, что скоро эти самолёты будут выведены из эксплуатации немецким Бундесвером.

«У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены на F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо в Украину, Бундесканцлер?», – заявил Мельник.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»