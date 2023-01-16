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Понедельник, 16 января 2023, 11:18 мск

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«Вы никогда не получите Tornado»: в ФРГ жестко ответили на требование Киева

Украина никогда не получит устаревшие боевые самолеты Tornado, которые выпрашивал у канцлера ФРГ Олафа Шольца замглавы украинского МИД Андрей Мельник. Такое заявление сделал немецкий политик Гауке Шульц.

«Вы никогда не получите эти Tornado. <…> Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией», – написал Шульц в своем твиттере в ответ на пост Мельника.

Политик подчеркнул, что знает людей, которые работают с этими истребителями. По его словам, они не хотели бы «подобных злоупотреблений».

Ранее замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в ФРГ Андрей Мельник обратился к канцлеру Германии Шольцу с «творческим предложением» передать Украине 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые скоро будут выведены из эксплуатации бундесвером и заменены на F-35. «Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо в Украину, Бундесканцлер?», – заявил украинский дипломат.

Берлин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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