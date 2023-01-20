Нидерланды готовы поставить Украине истребители F-16

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстру заявил, что его страна рассмотрит вопрос о поставках Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство. Об этом сообщает голландская новостная служба RTL Nieuws.

Хукстра сказал, что кабмин рассмотрит такой запрос «непредвзято».

Кроме того, министр заявил, что на поставку обычного военного оборудования «нет табу».

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе визита в Вашингтон 17 января заявил, что королевство готово поставлять ракетные комплексы Patriot на Украину, присоединившись к США и ФРГ.

В свою очередь, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна готова оплатить транспортировку танков Leopard 2, которые другие страны намерены отправить в Украину. По ее словам, поставка танков должна происходить в рамках коалиции внутри Европы или НАТО.

Ранее Нидерланды совместно с США выделили Чехии средства на восстановление и модернизацию 90 советских танков Т-72, находившихся на хранении чешской армии, с последующей передачей Украине.

Амстердам, Наталья Петрова

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