Госкомцен Крыма рассмотрит вопрос о повышении цен на проезд в общественном транспорте

Госкомцен Крыма рассмотрит вопрос о повышении тарифов на проезд а в общественном транспорте. Ожидается, что итоговый документ будет опубликован на текущей неделе. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что перевозчики подняли вопрос повышения тарифов министерство транспорта РК рассказало в середине декабря. В ведомстве отмечали, что эта необходимость связана с увеличением затрат на запасные части, шины, топливо и смазочные материалы. Кроме того, заработная плата водителей должна соответствовать средней по региону. Требует дополнительных расходов и соблюдение регламентов технического обслуживания транспорта и условий труда водителей.

Тогда в ОП РК заявляли, что речи о повышении стоимости проезда не идет – во всяком случае, никаких соответствующих документов в Палату не представлено. Однако уже через неделю Совет Общественной палаты сообщил, что «полагает на данном этапе целесообразным согласовать введение новых тарифов на пригородные перевозки и перевозку пассажиров и багажа в городском сообщении по муниципальным образованиям до 25 рублей (банковская карта) и 30 рублей (наличный расчет)».

Последнее слово осталось за Госкомцен.

«После согласований Госкомцен дали поручение изучить ситуацию на рынке с учетом информации, поступившей от перевозчиков, официальную статистику. Сам жду. Понятно, что перевозчики хотят уже как в Москве сделать, но такого не будет однозначно, – сообщил Лукашенко. – Ждем адекватные цифры с учетом повышения цен на топливо, масло, шины, запчасти. Межгород не затронет, скорее всего, пока остается на своем уровне. Только город и пригород. На этой неделе должны опубликоваться».

Симферополь, Лиана Макоба

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