Украинское командование ждёт нового ракетного удара со дня на день

В Чёрном море находятся шесть российских кораблей-ракетоносителей с максимальным залпом в 44 ракеты «Калибр».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, вероятность массированных ракетных ударов по Украине в ближайшие дни остаётся «крайне высокой».
Отметим, что предыдущую угрозу о воздушной атаке Гуменюк озвучивала за пару дней до субботнего массированного ракетного удара.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube