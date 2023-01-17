Украинское командование ждёт нового ракетного удара со дня на день

В Чёрном море находятся шесть российских кораблей-ракетоносителей с максимальным залпом в 44 ракеты «Калибр».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, вероятность массированных ракетных ударов по Украине в ближайшие дни остаётся «крайне высокой».

Отметим, что предыдущую угрозу о воздушной атаке Гуменюк озвучивала за пару дней до субботнего массированного ракетного удара.

Симферополь, Валентин Карамазов

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