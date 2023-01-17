Самодемонизация: Киев не стал уговаривать Арестовича

В офисе президента Украины Владимира Зеленского приняли отставку Алексея Арестовича. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, приказ об увольнении Арестовича завизировала руководитель аппарата офиса Мария Витушок завизировала.

Как уже сообщал «Новый День», Арестович написал заявление об уходе после скандала в Днепре, где подъезд многоквартирного жилого дома обрушился в результате падения на него ракеты.

На Украине его отставку восприняли неоднозначно: одни считают, что таким образом власти пытаются отвлечь внимание народа от чего-то «более позорного», другие – что Киев начал формировать подконтрольную оппозицию для выборов в Верховную раду (предполагается, что уволенный советник станет ее лидером).

Сам Арестович отводит себе более глобальную роль, подчеркивая, что вооруженный конфликт с Россией начался после его предыдущей отставки, и заявляя: «Посмотрим, что будет в этот раз».

Киев, Платон Ефимчук

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