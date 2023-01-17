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Вторник, 17 января 2023, 13:49 мск

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Арестович подал заявление об увольнении

Арестович. Фото: администрация Зеленского

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об уходе со своего поста. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Написал заявление об уходе с должности», – заявил Арестович. Он добавил, что своей отставкой показывает «пример цивилизованного поведения»: «Принципиальная ошибка, значит, в отставку».

Ранее, 14 января, Арестович сообщил, что подъезд многоквартирного жилого дома в Днепре обрушился в результате падения на него ракеты, сбитой украинской системой ПВО. Однако позже он отказался от своих слов, заявив, что «совершил серьезную ошибку». Это произошло после волны хейта в отношении Арестовича, поднявшейся в соцсетях после его заявления. Командование Воздушных сил ВСУ опровергло его слова, там утверждают, что разрушение части дома стало следствием прямого попадания ракеты. В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов обозвал Арестовича «самовлюбленным скотом и помойным ртом» и потребовал от спецслужб проверить его заявления.

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об обрушении подъезда дома в Днепре, заявил, что ВС России не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, а журналисты сами видели «заключение некоторых представителей украинской стороны» о том, что «трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны».

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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