Арестович обвинил Порошенко в синхронной с Москвой информационной операции против него

Советник Офиса президента Алексей Арестович в понедельник, 16, января, заявил, что против него была проведена «согласованная» между Москвой и экс-президентом Украины Петром Порошенко «информационная операция», – сообщают украинские СМИ.

Комментируя собственные слова о том, что ракета, упавшая на дом в Днепре, была сбита украинским ПВО в эфире на ю-туб канале Марка Фейгина*, Арестович сказал: «Я совершил серьезную ошибку. Эта ошибка не стоила той волны, которая была поднята, и не имела юридических последствий. Для разгона темы была использована ботосеть. Это была организованная кампания».

Как пишут украинские СМИ, советник Офиса украинского президента «дал понять», что кампанию раскручивали одновременно Москва и оппозиция в лице Порошенко.

«Наша, прости господи оппозиция, провела совместную с россиянами информационную операцию против украинского гражданина. И у меня вопрос – не является ли это синхронной кампанией», – отметил Арестович.

Следует напомнить, что ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что его «товарищ, бывший ПВОшник» рассказал о том, что российская ракета упала на жилой дом в Днепре после того, как ее сбила украинская ракета ПВО.

Как пишет украинское издание Страна.ua, после заявления Алексея Арестовича о сбитой украинскими ПВО российской ракете в Днепре против него поднялась волна хейта. В итоге Арестович отозвал свои извинения и заявил, что «не так страшні московські воші, як українські гнiди (не так страшны московские вши, как украинские гниды)».

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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