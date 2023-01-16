Украинские депутаты собирают подписи за отставку Арестовича

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в понедельник, 16 января, заявил, что парламентарии начали сбор подписей за отставку советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича после его слов о том, что жилой дом в Днепропетровске был поражен ракетой в результате работы украинского ПВО, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Гончаренко написал: «Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП после его слов о причинах обрушения подъезда жилого дома в Днепре»

Напомним, что советник Алексей Арестович в минувшую субботу, 14 января, заявил, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома в результате падения и взрыва ракеты, сбитой украинскими ПВО.

«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», – сказал Арестович в беседе с Марком Фейгиным* на его YouTube-канале.

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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