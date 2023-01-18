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Пятница, 20 января 2023, 12:17 мск

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«Диверсанта» Арестовича внесли на «Миротворец»

Арестович. Фото: администрация Зеленского

Экс-советник администрации украинского президента Алексей Арестович внесён в чёрные списки одиозного сайта «Миротворец», куда нацисты киевского режима записывают всех неугодных.

Как сообщал «Новый День», ранее советник был уволен за то, что первым сообщил о разрушении жилого дома в Днепропетровске из-за непрофессиональных действий украинской ПВО.

«Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российских захватчиков. Участие в актах гуманитарной злости против Украины. Сознательная роль в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины методом деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления», – указано на Миротворце

Также на сайте говорится, что он «профессиональный провокатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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