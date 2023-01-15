Арестович признал приведшую ко взрыву в Днепре ошибку ПВО Украины

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что взрыв в Днепре стал результатом работы украинской ПВО. При детонации ракеты, упавшей на жилой дом, погибли 14 человек, еще 64 пострадали.

Инцидент случился вечером 14 января. Упавшая на многоквартирный дом ракета взорвалась, частично разрушив многоэтажку. Спасатели и волонтеры разбирают завалы, число жертв постоянно меняется. На данный момент известно о 14 погибших и 64 пострадавших. Из-под обломков спасли 38 человек, передает «Страна.ua».

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в дом попала ракета во время обстрела. Алексей Арестович признал, что ракета упала на жилой дом в результате действий украинской ПВО.

«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», – сказал Арестович в беседе с Марком Фейгиным (выполняет функции иноагента) на его YouTube-канале.

Командование Воздушных сил ВСУ продолжает утверждать, что взрыв стал следствием прямого попадания ракеты. Волна хейта в отношении Арестовича поднялась в соцсетях после его заявления.

Ранее Арестович признал массовое бегство украинских войск из Соледара. По его словам, соседним подразделениям ВСУ становиться «грустно», потому что на место выбывших боевиков приходят российские силы.

Киев, Наталья Рязанова

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