российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 января 2023, 10:02 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Арестович рассказал о бегстве подразделений ВСУ под Соледаром

Арестович. Фото: администрация Зеленского

Ряд подразделений украинских войск бежали из района города Соледара (ДНР). Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут», – сказал он на YouTube-канале Марка Фейгина (признан в России иноагентом).

Арестович констатировал, что в случае бегства с позиции одной роты «соседним подразделениям, как правило, становится очень грустно» – туда «забегает противник».

Напомним, ночью в среду, 11 января, в ЧВК «Вагнер» заявили, что взяли под контроль всю территорию Соледара. «В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», – передает слова основателя ЧВК Евгения Пригожина его пресс-служба.

До этого врио главы ДНР сообщил, что «Соледар и Артемовск очень близки к освобождению». Позже он уточнил, что центр Соледара находится под контролем подразделений «Вагнера».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

США участвуют в украинском конфликте, обучая ВСУ работе с Patriot, – посол РФ / Глава МИД Турции поддержал «формулу мира» Зеленского / Пригожин опроверг информацию о массовом дезертирстве бойцов ВСУ в районе Соледара / Под обстрел в Белгородской области попали 12 домов / США могут передать Украине бронетранспортеры Stryker / На Украине не хватило денег на снос памятника Брежневу в его родном городе / Киевский режим обеспокоен ростом числа дезертиров / Российские военные освободили село Бахмутское под Артемовском – штаб ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Политика, Украина,