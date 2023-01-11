Арестович рассказал о бегстве подразделений ВСУ под Соледаром

Ряд подразделений украинских войск бежали из района города Соледара (ДНР). Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут», – сказал он на YouTube-канале Марка Фейгина (признан в России иноагентом).

Арестович констатировал, что в случае бегства с позиции одной роты «соседним подразделениям, как правило, становится очень грустно» – туда «забегает противник».

Напомним, ночью в среду, 11 января, в ЧВК «Вагнер» заявили, что взяли под контроль всю территорию Соледара. «В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», – передает слова основателя ЧВК Евгения Пригожина его пресс-служба.

До этого врио главы ДНР сообщил, что «Соледар и Артемовск очень близки к освобождению». Позже он уточнил, что центр Соледара находится под контролем подразделений «Вагнера».

Москва, Наталья Петрова

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