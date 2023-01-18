Попытка №3: неудачливый крымский чиновник стал мэром Белгорода

Неудачливый крымский чиновник Валентин Демидов в третий раз стал мэром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», административную карьеру Демидов начал в 2007 году – возглавил администрацию Армянска. Это был самый длинный этап работы на одном месте – более 7 лет.

В июне 2015 года возглавил министерства экономического развития Крыма, правда, продержался в министерском кресле всего 1,5 года и уволился по настоятельной рекомендации главы РК Сергея Аксенова.

После отставки Демидов «всплыл» в Севастополе – в должности главы департамента регионального развития. Но и там продержался всего 1,5 года: сменивший его босса Дмитрия Овсянникова Михаил Развожаев деловые качества экс-министра тоже не оценил.

В сентябре 2020 года отставник внезапно обнаружился в администрации Симферополя: его назначили на должность заместителя главы администрации крымской столицы. В феврале 2021 – после отставки очередного мэра – года он стал временно и.о. главой Симферополя.

Депутаты местного горсовета, похоже, очень не хотели назначать его мэром – вопрос с утверждением Демидова затянули, но, в конце концов, сдались.

Тогда премьер-министр РК Юрий Гоцанюк не стал ставить перед новым градоначальником глобальных задач, просто пожелав ему продержаться на посту весь отведенный срок. Но не вышло: в кресле мэра Демидов не просидел и года – 30 декабря 2021-го, после встречи с главой РК Сергеем Аксеновым, он написал заявление на увольнение.

В 2022 году Демидов оказался в Белгородской области: сначала в качестве советника губернатора Вячеслава Гладкова, с которым вместе работал в Севастополе, потом – в должности первого заместителя главы Белгорода. А когда мэр областного центра ушел в отставку, стал исполняющим обязанности градоначальника.

17 января депутаты Белгородского городского совета, по итогам конкурса на замещение должности главы администрации, Демидова в этой роли утвердили – за него проголосовали 33 из 36 присутствовавших парламентариев.

Белгород, Олег Яковенко

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