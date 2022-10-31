Смелый ход: невезучему экс-мэру Симферополя доверили Белгород

Кадровая перестановка в администрации Белгорода вызвала большое оживление в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», глава администрации Белгорода Антон Иванов ушел в отставку, и теперь обязанности мэра исполняет Валентин Демидов, занимающий должность первого заместителя главы администрации.

В Крыму Демидова знают очень хорошо: в 2007 году Демидов стал мэром Армянска и продолжил занимать эту должность до июня 2015 года, уже в российском Крыму. Затем чиновник стал главой Министерства экономического развития Крыма, правда, продержался всего 1,5 года.

В роли министра экономического развития Демидов запомнился презентацией «Стратегии 3 побед», в которой запутались сами разработчики. Менее чем через месяц после этой презентации Демидов покинул пост министра, официально – по собственному желанию, по информации инсайдеров – из-за конфликта с главой РК, который разочаровался в организаторских и прочих способностях подчиненного.

Не оценил его деловые качества и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который вынудил главу департамента регионального развития уйти в отставку через пару месяцев после отставки его бывшего боса Дмитрия Овсянникова и через 1,5 года после назначения самого Демидова.

В сентябре 2020 года отставник внезапно «всплыл» в администрации Симферополя: его назначили на должность заместителя главы администрации крымской столицы. В феврале 2021 – после отставки очередного мэра – года он стал временно и.о. главой Симферополя.

7 апреля 2021 года Демидов стал пятым мэром Крымской столицы с 2014 года. Перед этим горсовет Симферополя по какой-то причине 10 дней не мог утвердить его кандидатуру. Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк не стал ставить перед новым градоначальником глобальных задач, просто пожелав ему продержаться на посту весь отведенный срок. Но не вышло: в кресле мэра Демидов не просидел и года – 30 декабря, после встречи с главой РК Сергеем Аксеновым, он написал заявление на увольнение.

Одной из самых показательных проблем для Демидова в роли симферопольского градоначальника стала реконструкция площади Ленина в центре крымской столицы – под окнами у крымского правительства. Деньги выделены в рамках соглашения между правительством РК и правительством Москвы. Работы должны были завершить к 1 сентября, но к указанной дате готовность объекта не достигла и 30%, а то, что было сделано, не выдерживало критики.

Потом срок еще несколько раз переносили, и всякий раз Демидов обещал, что на этот раз уж точно все сделают. В итоге к 30 декабря реконструкцию не завершили, главную елку города пришлось устанавливать в другом месте.

Глава РК Сергей Аксенов даже публично сокрушался, что не уволил Демидова вовремя: тогда бы, по его словам, центральную площадь республиканской столицы завершили гораздо раньше (реконструкция завершилась только в мае текущего года).

Симферополь, Олег Яковенко

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