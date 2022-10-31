Глава Белгорода ушел на другую работу

Глава администрации Белгорода Антон Иванов решил уволиться. В заявлении он указал, что переходит на другую работу, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Глава Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона не уточнил, какое новое место работы выбрал Антон Иванов.

Белгородская область и столица региона все чаще попадают под обстрелы с украинской стороны. Так, накануне в селе Никольском Белгородского района повреждена линия электропередач, и жители на несколько часов остались без электричества. В результате обстрела в селе Красном осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домов. Никто не пострадал.

Белгород, Наталья Рязанова

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