НАТО даст отмашку на отправку сотен танков Украине – Reuters

Страны НАТО ведут сейчас интенсивные консультации по поводу отправки танков и других современных видов вооружения на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такую информацию подтвердил агентству Reuters генсек альянса Йенс Столтенберг.

Также стало известно, что Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator. Об этом заявил министр обороны Канады.

Сообщается, что эта помощь оценивается в более чем 90 миллионов долларов и выделена в рамках дополнительных 500 миллионов долларов военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Джастином Трюдо в ноябре 2022 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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