Франция рассматривает возможность передать Украине танки Leclerc

Франция рассматривает возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым создать с Берлином совместную основу для поставок танков Киеву. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.

«Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом», – сказал неназванный французский чиновник. Собеседник издания допустил, что решение может быть принято на совместном заседании совета министров Франции и Германии.

Напомним, в декабре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил у Франции поставку танков Leclerc. Кроме того, в Киеве не перестают требовать от Германии предоставить танки Leopard.

По данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц во время недавнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом дал понять, что Берлин будет готов поставить Украине танки Leopard 2, но только если Вашингтон поставит свои Abrams.

Вместе с тем, по сведениям Politico, Вашингтон не собирается включать танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, о котором, как ожидается, будет объявлено в пятницу, 20 января. Как пишет издание, это связано с трудностями с логистикой и их обслуживанием, а не с опасением дальнейшей эскалации конфликта.

Москва, Наталья Петрова

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