СМИ: Шольц даст Украине Leopard, если Байден даст им Abrams

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 17 января, во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом «намекнул», что Берлин будет готов поставить Украине танки Leopard 2, но только если Вашингтон поставит свои Abrams, – сообщает в среду, 18 января, Süddeutsche Zeitung.

Немецкая газета со ссылкой на свои источники пишет: «Канцлер, очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят свои танки. В телефонном разговоре с Байденом во вторник Шольц дал понять, что Германия может уступить давлению в вопросе поставок, но только в том случае, если США поставят танки Abrams».

Süddeutsche Zeitung также отмечает, что Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Украине Abrams, поскольку «Вашингтон, видимо, добивается, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов».

Ранее сегодня канцлер ФРГ, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Германия не хочет односторонних шагов в плане поставок тяжелых вооружений на Украину, так как все решения предпринимаются в координации с союзниками по НАТО, в том числе – с США.

Берлин, Иван Бабурин

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