США попытаются заставить Германию передать немецкие танки Украине – Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин с четверг, 19 января, встретится с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом и попытается убедить его разрешить поставку Украине танков Leopard 2 немецкого производства из других стран НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Польша и Финляндия уже заявили, что передадут Киеву танки Leopard, если Германия снимет вето, и другие страны заявили, что они также готовы сделать это.

Источник агентства в правительстве Германии заявил, что Берлин снимет свои возражения, если Вашингтон отправит на Украину свои танки Abrams. Между тем главный политический советник Пентагона Колин Каль заявил в среду, что танки Abrams вряд ли будут включены в новый пакет военной помощи Вашингтона на сумму 2 млрд долларов. «Танк Abrams – очень сложное оборудование. Он дорогой. На нем трудно тренироваться», – отметил он.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц во время недавнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом дал понять, что Берлин будет готов поставить Украине танки Leopard 2, но только если Вашингтон поставит свои Abrams.

Москва, Наталья Петрова

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