Ушедшего в отставку советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича еще год назад признали «агентом Кремля», но в окружении Зеленского не обратили на это ни малейшего внимания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список «врагов украинского народа» главный голос госпропаганды внесли авторы скандального портала «Миротворец».

«Профессиональный провокатор», – охарактеризовали они Арестовича, обвинив в публичных информационных диверсиях в пользу России. «Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления», – выдвигает обвинения «Миротворец».

Любопытно, что на сайте рядом «информационной карточкой» Арестовича размещена его не актуальная фотография, а снимок в образе Люси Зайцевой из тех времен, когда он еще не был ни коучем, ни политтехнологом, ни блогером, не давал советов правительству Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны, не изгонял бесов и не предсказывал будущее, а снимался в эпизодических ролях в кино.

Напомним, Арестович уволился 17 января по собственному желанию после скандала с комментарием о падении ракеты на жилой дом в Днепре.

Киев, Платон Ефимчук

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