Гуттериш не видит шансов для окончания украинского конфликта

Окончание войны на Украине в ближайшем будущем не просматривается.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Эта война закончится. Всё заканчивается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что в теперешний момент могут быть мирные переговоры между двумя сторонами», – сказал генсек ООН.

Между тем, как сообщает Reuters, страны НАТО ведут сейчас интенсивные консультации по поводу отправки танков и других современных видов вооружения на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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