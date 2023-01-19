Британия поставит Украине 600 противокорабельных ракет

Великобритания предоставит Украине 600 высокотехнологичных самонаводящихся ракет Brimstone класса «воздух-поверхность», с дальностью полёта от 20 до 60 километров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», – об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Ранее Уоллес заявил, что через британские военные центры прогонят 20 тысяч ВСУшников.

Тем временем издание Handelsblatt пишет, что немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Киеву в этом году свыше 100 танков. Речь, в частности, идет о Leopard 2, а также отремонтированных Leopard 1 и британских Challenger.

Симферополь, Валентин Карамазов

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